Accordo vicino per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo al Napoli | tutti i dettagli

Il Napoli si prepara a rinnovare il contratto di Giovanni Di Lorenzo. L’accordo sembra ormai cosa fatta, con i club che stanno definendo gli ultimi dettagli. Il difensore ha dimostrato di essere un elemento fondamentale e il suo futuro in azzurro sembra ormai assicurato. Sul tavolo ci sono le firme, mentre i tifosi attendono con fiducia la conferma ufficiale.

Il futuro di Vergara al Napoli è al centro dell’attenzione sportiva: un talento in rapida ascesa che, grazie a prestazioni positive e a un gol significativo contro il Chelsea in Champions League, ha acceso le aspettative sul rinnovo. L’attenzione è elevata, ma la gestione della trattativa procede con metodo e senza pressioni. Secondo indicazioni di mercato, la questione non è considerata imminente: la firma e l’adeguamento economico dovrebbero essere affrontati verso la fine della stagione. Non si registrano tensioni tra le parti e la situazione è trattata come un percorso già tracciato nel tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Giovanni Di Lorenzo

Sul fronte rinnovi in casa Milan, si fanno avanti importanti novità riguardanti Salemaekers.

Il Milan e Mike Maignan hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo contrattuale.

Ultime notizie su Giovanni Di Lorenzo

