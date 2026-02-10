Accadde oggi | 10 febbraio i giudici Falcone e Borsellino contro ‘Cosa nostra’

Oggi ricorre il 10 febbraio, una data che ricorda il più grande processo contro Cosa Nostra mai svolto in Italia. I giudici Falcone e Borsellino guidarono un'inchiesta che portò a pesanti condanne, tra cui 19 ergastoli. La lotta alla criminalità organizzata si concluse con sentenze dure, segnando un punto di svolta nella battaglia contro la mafia.

Il 10 febbraio 1986 Palermo diventò protagonista di una maxi azione contro Cosa nostra. Era una fredda mattina d’inverno e si aprì il più grande processo penale del mondo, per mano dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che avevano cesellato 750mila pagine d’accusa nei confronti di 474 imputati, con circa 200 avvocati difensori. Si trattava di reati fra cui omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione, associazione mafiosa e altri crimini. Palermo si trasformò: accanto all’antico carcere dell’Ucciardone, in zona portuale, nacque l’aula bunker che per 638 giorni processò la Cupola.Era chiamato maxiprocesso e i cosiddetti “garantisti”, molti dei quali nemici di Falcone e Borsellino, lo definirono un mostro giuridico, attaccandone l’impostazione dei magistrati. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

