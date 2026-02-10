Abodi | Vogliamo stadi italiani all' altezza di quelli europei ma

Il ministro dello Sport, Abodi, ha detto che l’Italia deve migliorare gli stadi per arrivare agli standard europei. La preparazione per EURO 2032 procede tra problemi tecnici e questioni burocratiche. Le autorità lavorano per risolvere le difficoltà, ma ancora c’è molto da fare per mettere a punto impianti all’altezza delle grandi competizioni internazionali.

Il processo di preparazione degli stadi italiani per EURO 2032 si sviluppa lungo una linea di rigore tecnico e gestione amministrativa. L’obiettivo è garantire impianti allineati agli standard europei, con tempi certi, sicurezza elevata e fruibilità per il pubblico. In questa cornice, il governo ha istituito un commissario unico incaricato di coordinare l’insieme delle attività e di assicurare il rispetto delle scadenze imposte dall’UEFA. entro luglio la FIGC dovrà presentare a UEFA l’elenco dei campi candidati a ospitare le partite del torneo; si tratta di una fase cruciale che richiede un impegno tecnico e amministrativo significativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Abodi assicura che il suo obiettivo è rendere gli stadi italiani almeno al livello di quelli europei.

I buoni propositi possono rappresentare un’opportunità di crescita o un peso di pressione.

