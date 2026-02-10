Abdon Pamich | dal dramma dell’esodo all’oro olimpico la sua storia in un film su Rai1

La vita di Abdon Pamich, uno dei più grandi marciatori italiani, arriva sul piccolo schermo con un film che ripercorre le tappe più intense della sua carriera. Dal dramma dell’esodo alle vittorie olimpiche, la sua storia rivive in “Il Marciatore – la vera storia di Abdon Pamich”, in prima serata su Rai1 martedì 10 febbraio.

La vita di Abdon Pamich, uno dei più grandi marciatori italiani, torna in scena con il film “Il Marciatore – la vera storia di Abdon Pamich”, in onda in prima tv su Rai 1 martedì 10 febbraio 2026. La pellicola ripercorre le tappe di un’esistenza segnata dall’esodo giuliano-dalmata, dalle difficoltà del dopoguerra e dalla consacrazione olimpica, raccontando una storia di resilienza e determinazione sportiva. Nato il 3 ottobre 1933 a Fiume, Abdon Pamich ha vissuto un’infanzia profondamente segnata dagli eventi bellici e dalle successive vicissitudini legate all’esodo. Nel 1947, ancora adolescente, è stato costretto a lasciare la sua città natale insieme al fratello, un periodo traumatico che lo ha portato a vivere in un campo profughi prima di approdare a Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu

