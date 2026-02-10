A Verona un bacio diventa magia

A Verona e Cerea si prepara una mostra fotografica che parte il 14 febbraio e dura fino al 22. L’evento nasce da un progetto realizzato insieme ai due comuni, con il patrocinio di Cerea. L’obiettivo è catturare l’essenza di un bacio che diventa vera magia sui scatti scelti per l’occasione. La mostra si svolge tra le due città, attirando curiosi e appassionati di fotografia.

Mostra fotografica a Cerea a partire dal 14 febbraio al 22,un progetto realizzato in collaborazione con il comune di Verona e con patrocinio del comune di Cerea.Le stampe sono realizzate con tecniche del 1800. Per informazioni 3283270221.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

