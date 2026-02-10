A Triante si torna all’asciutto Scuola e centro civico quasi pronti

A Triante si torna all’asciutto. Dopo i danni causati dagli allagamenti di ottobre, i lavori per sistemare la scuola media Leonardo Da Vinci e il centro civico sono ormai quasi finiti. La ripresa delle attività è vicina, e si aspetta solo il via libera definitivo per tornare alla normalità.

A Triante il ritorno alla normalità si avvicina. Dopo gli allagamenti a ottobre, i lavori alla scuola media Leonardo Da Vinci e al Centro civico stanno entrando nella fase conclusiva. Un percorso lungo, seguito con attenzione dal quartiere, che durante l’ultima Consulta del 20 gennaio ha ricevuto un aggiornamento dettagliato dall’assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti. Alla Leonardo Da Vinci, molti interventi sono già stati portati a termine. Sono state ripristinate le piastrelle dei bagni al primo piano, sistemato il plafone del corridoio, rimesso in sicurezza il supporto delle bandiere esterne, sistemata la grata dell’ingresso e realizzati diversi lavori edili e di carpenteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il centro civico San Quirico di Selvapiana di Bagno di Romagna apre le porte alla comunità con un nuovo ciclo di corsi di formazione.

