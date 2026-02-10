A Termoli la mostra dell’artista curda Zehra Dogan | Io Testimone

A Termoli apre una mostra dedicata a Zehra Dogan, l’artista curda. Dal 20 febbraio al 16 maggio, il MACTE ospita “Io, Testimone”, una esposizione che raccoglie le sue opere. La mostra, curata da Francesca Guerisoli, porta in Italia il lavoro di una artista impegnata a raccontare la sua terra e le sue storie.

Roma, 10 feb. (askanews) – Dal 20 febbraio al 16 maggio 2026, il MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli presenta “Io, Testimone”, mostra personale dell’artista curda Zehra Dogan, a cura di Francesca Guerisoli. L’esposizione propone un articolato percorso attraverso opere pittoriche, disegni, video, fotografie, graphic novel, bambole, installazioni e arazzi, ripercorrendo i principali snodi della ricerca dell’artista e mettendo in luce una pratica profondamente intrecciata all’esperienza biografica e all’impegno politico. Artista, attivista e giornalista, oggi rifugiata politica a Berlino, Zehra Dogan concepisce il disegno e l’immagine come strumenti di testimonianza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

