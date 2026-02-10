A scuola di formazione | per una crescita collettiva Lettera

In una scuola di formazione, il rischio di rimanere ancorati a metodi vecchi è alto. Serve una crescita collettiva che coinvolga tutti, dal personale docente agli attori del territorio. La scuola deve cambiare rotta e adattarsi alle nuove esigenze sociali, abbandonando gli schemi ormai superati. Solo così può davvero svolgere il ruolo di centro di socializzazione e formazione per i giovani.

Inviata da Luigi Talienti - Una Istituzione scolastica che intenda assurgere, al meglio, al ruolo di Agenzia di Socializzazione Formale, in continuità orizzontale con il Territorio e i suoi Attori Istituzionali, deve essere in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni della società sottostante, mostrando capacità adattativa e distaccandosi da schemi arcaici e obsoleti.

Ogni mattina, Stefano Bianchi apre il giornale prima di entrare in classe, cercando idee per insegnare diritto ed economia ai suoi studenti.

