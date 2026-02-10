A Sanremo Irina Shayk co-conduttrice

Questa sera Irina Shayk ha fatto il suo debutto come co-conduttrice a Sanremo. La modella russa si è unita al palco per la terza serata del festival, sorprendendo il pubblico con il suo stile e la sua presenza. La serata si è accesa con la sua partecipazione, che ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori.

18.25 17.40 Paesi sicuri, via libera Parlamento Ue17.00 Ipotesi bancarotta, Santanchè indagata15.48 Giochi, bronzo per coppia mista curling14.55 Dl Ucraina,il governo pone la fiducia14.50 File Epstein, nomi 6 uomini "censurati"14.25 Trump vede Netanyahu alla Casa Bianca14.00 Mosca: contatti con Parigi, unica in Ue13.45 Omicidio colposo, i 4 agenti indagati "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Sanremo 26 Irina Shayk conduttrice al Festival: quando sarà a Sanremo Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la conduttrice Carlo Conti ha annunciato una sorpresa: Irina Shayk sarà co-conduttrice. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata del Festival Ultime notizie su Sanremo 26 Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Sanremo, la super modella Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana; Carnevale, il Nordest si prepara a vestire i suoi centri storici di coriandoli, maschere e musica. Il programma degli eventi. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice. L'annuncio di Carlo Conti sui socialLa top model salirà sul palco, accanto a Laura Pausini e al direttore artistico, nella serata di giovedì 26 febbraio ... msn.com Irina Shayk Co-conduttrice di Sanremo 2026: la sorpresa di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Irina Shayk come co-conduttrice della serata di giovedì al Festival di Sanremo 2026. La serata promette grandi emozioni ... rumors.it Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026 - facebook.com facebook Sanremo, svelata un’altra co-conduttrice: la super modella Irina Shayk x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.