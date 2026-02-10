A Lanciano 188 incidenti in un anno Europa Verde Frentania | Sicurezza stradale rimossa da agenda politica

A Lanciano, nel corso di un anno, si sono registrati 188 incidenti stradali. Europa Verde Frentania denuncia: la sicurezza sulle strade è sparita dall’agenda politica. Scontri tra auto, persone investite e bambini messi a rischio mentre vanno a scuola. La situazione rimane critica e senza risposte concrete.

Scontri tra veicoli, persone investite, bambini a rischio mentre si recano a scuola: la sicurezza sulle strade di Lanciano è ormai latitante. E i numeri, come denuncia Europa Verde Frentania, parlano chiaro: 188 incidenti in un solo anno. "Nei giorni scorsi una signora è stata investita nei pressi di piazza Cuonzo – ricordano Stefano Luciani e Rita Aruffo, coportavoce di Evf - una zona che nelle ore mattutine diventa un concentrato di traffico, caos e pericolo. La presenza delle scuole moltiplica i flussi veicolari, il sole basso riduce drasticamente la visibilità per chi percorre il tratto verso il palazzetto e la segnaletica orizzontale, già carente, è ulteriormente peggiorata dopo i recenti lavori di rifacimento dell'asfalto.

