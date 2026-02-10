A Lanciano 188 incidenti in un anno Europa Verde Frentania | Sicurezza stradale rimossa da agenda politica
A Lanciano, nel corso di un anno, si sono registrati 188 incidenti stradali. Europa Verde Frentania denuncia: la sicurezza sulle strade è sparita dall’agenda politica. Scontri tra auto, persone investite e bambini messi a rischio mentre vanno a scuola. La situazione rimane critica e senza risposte concrete.
Scontri tra veicoli, persone investite, bambini a rischio mentre si recano a scuola: la sicurezza sulle strade di Lanciano è ormai latitante. E i numeri, come denuncia Europa Verde Frentania, parlano chiaro: 188 incidenti in un solo anno. “Nei giorni scorsi una signora è stata investita nei pressi di piazza Cuonzo – ricordano Stefano Luciani e Rita Aruffo, coportavoce di Evf - una zona che nelle ore mattutine diventa un concentrato di traffico, caos e pericolo. La presenza delle scuole moltiplica i flussi veicolari, il sole basso riduce drasticamente la visibilità per chi percorre il tratto verso il palazzetto e la segnaletica orizzontale, già carente, è ulteriormente peggiorata dopo i recenti lavori di rifacimento dell’asfalto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Lanciano Incidenti
Europa Verde Frentania: “Giubileo occasione persa per il terminal bus di Lanciano”
Europa Verde Frentania commenta il terminal bus di Lanciano, inaugurato nel novembre 2024.
Europa Verde Frentania contro i botti: “Il sindaco faccia rispettare la legge in materia di fuochi d'artificio”
Europa Verde Frentania si unisce alla campagna nazionale contro l’uso dei botti durante le festività.
Ultime notizie su Lanciano Incidenti
Incidente a Lanciano: esce con il cane e viene investita da un'autoFerita una 43enne che stava attraversando la strada, salvo il suo amico a quattro zampe. Protestano i residenti: Rifatto l'asfalto ma non le strisce pedonali ... chietitoday.it
Europa Verde - Verdi, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e M5S (alleati di Partito Democratico e Elly Schlein) sulla scia di posizioni simili a quelle di #Vannacci, chiedono lo “stop alle armi a Kyiv”, una scelta che equivale a condannare i civili ucraini alla morte. - facebook.com facebook
È uscito il nostro libro “Alexander Langer, dalla Terra alla Luna”, che nasce dal convegno che abbiamo tenuto come AVS in Senato, il 6 giugno scorso, su iniziativa di Peppe De Cristofaro e a cura del Presidente nazionale garante di Europa Verde Marco B x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.