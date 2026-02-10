A Lampedusa sbarcano in trenta | intercettati nella notte e tratti in salvo

Questa notte a Lampedusa sono arrivati trenta migranti, tra cui cinque donne e tre minori. Sono stati intercettati in mare e messi in salvo dalla guardia costiera con una motovedetta. Il gommone su cui viaggiavano era di circa sei metri. Nessuno si è fatto male. La barca è stata recuperata e i migranti portati al centro di accoglienza dell’isola.

Trenta migranti, tra cui cinque donne e tre minori, sono giunti durante la notte a Lampedusa dopo che il gommone di circa sei metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera. Il gruppo, composto da persone originarie di Bangladesh, Burkina Faso, Costa.

