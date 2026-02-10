A Gamberale la Lega organizza il convegno La legge sulla montagna

Questa settimana Gamberale si prepara a ospitare un convegno dedicato alla legge sulla montagna. Il castello del paese sarà il palcoscenico di un incontro tra rappresentanti istituzionali e esperti, che discuteranno delle opportunità e delle sfide legate alla legge 131 del 2025. L'evento si terrà venerdì 13 febbraio e punta a chiarire gli effetti della normativa sull’Abruzzo.

Il castello di Gamberale il prossimo venerdì 13 febbraio ospiterà il convegno “La legge sulla montagna: opportunità e sfide per l’Abruzzo”: un'importante occasione di confronto istituzionale sulla legge 131 del 2025. I lavori saranno aperti alle ore 15 con i saluti istituzionali di Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti e sindaco di Gamberale, Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale, Vincenzo D’Incecco, segretario regionale Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, segretario al Masaf. Seguirà la relazione tecnica di Alessandro Panza, responsabile Dipartimento politiche per le aree montane Lega e Consigliere del Ministro Roberto Calderoli, sui contenuti della legge 131 del 2025.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Gamberale Lega

La legge per la montagna, promossa dalla Lega e dal ministro Calderoli, rappresenta un passo importante per le aree interne.

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gamberale Lega

Argomenti discussi: A Gamberale il convegno: La legge sulla montagna: opportunità e sfide per l’Abruzzo.

A Gamberale la Lega organizza il convegno La legge sulla montagnaIl castello di Gamberale il prossimo venerdì 13 febbraio ospiterà il convegno La legge sulla montagna: opportunità e sfide per l’Abruzzo: un'importante occasione di confronto istituzionale sulla ... chietitoday.it

ABRUZZO, ALBERTO BAGNAI (RESP. ECONOMIA LEGA): “PROSSIMO 13 FEBBRAIO EVENTO A GAMBERALE DEDICATO ALLA LEGGE SULLA MONTAGNA” https://cavalierenews.it/ultim-ora/33599/abruzzo,-alberto-bagnai-resp-economia-lega-%E2%80 - facebook.com facebook