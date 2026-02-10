A Cortina l’atmosfera olimpica si fa sentire forte e chiara. Le strade sono piene di entusiasmo, soprattutto in corso Italia, dove il braciere e i cerchi olimpici dominano il panorama. La gente si ferma a guardare, a scattare foto e a parlare di Tomba e Kraler, i grandi protagonisti di questa passione collettiva. La città si prepara ad accogliere le emozioni delle Olimpiadi, con un’energia contagiosa.

L’Olimpiade si respira in ogni strada di Cortina, un po’ di più in corso Italia dove oltre al braciere i cerchi olimpici sono ovunque. L’Olimpiade si respira dentro uno dei sette negozi di Franz Kraler dove domenica sera è stato difficile contenere la folla per l’evento organizzato da Napapiri con Alberto Tomba. Tutti attorno al campione bolognese per una foto e un autografo, sotto la regia di Daniela Kraler, che controlla ogni particolare perchè tutto sia perfetto, nello stile con il quale ha costruito il successo, dal castello di Dobbiaco, sede della maison, fino alle vetrine che hanno impreziosito la Perla delle Dolomiti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Cortina tutti pazzi per Tomba Kraler: “Che emozione l’Olimpiade”

Approfondimenti su Cortina Olimpiade

Dopo aver perso la gamba sinistra in un incidente nel 2011, Davide Bendotti ha deciso di non mollare e si è dedicato allo sci alpino.

La curiosità sul curling cresce in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cortina Olimpiade

Argomenti discussi: Tutti pazzi per le divise di Milano-Cortina 2026: da quelle della Mongolia e Haiti ai fit check degli atleti su TikTok, sono le Olimpiadi più fashion di sempre; Olimpiadi 2026, il moonwalk nel curling che ha stregato Cortina: a cosa serve; Dal grana al bidet, tutti pazzi per l’italian style; Milano-Cortina, tutti pazzi per il curling: i video social con le versioni più bizzarre.

A Cortina tutti pazzi per Tomba Kraler: Che emozione l’OlimpiadeDaniela Kraler racconta la serata con Albertone e si gode l'evento mondiale: Una grande pubblicità per Cortina e sta andando tutto bene ... panorama.it

Milano Cortina 2026 è pin-mania, tutti pazzi per le spilletteA Milano Cortina 2026 è iniziata la corsa alla ricerca delle spillette delle Olimpiadi. Questo è il trend che sta facendo impazzire atleti e tifosi sui social ... 105.net