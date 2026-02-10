A chi proprio non sono andati giù i preservativi olimpici di Regione Lombardia
La polemica sulla campagna dei preservativi con il logo della Regione Lombardia si fa sempre più accesa. La sottosegretaria no vax, che si è autodefinita amante del rischio e contro il sesso protetto, ha attaccato duramente i preservativi ufficiali, definendoli un simbolo che non le piace. La questione ha scatenato reazioni contrastanti, con alcuni che criticano e altri che difendono l’iniziativa. La discussione si infiamma, e intanto i preservativi continuano a essere distribuiti.
Il nuovo nemico della sottosegretaria no vax per autodefinizione, collezionista di post e virgolettati politicamente autolesionisti, è il sesso protetto dal logo istituzionale. Le solite e sempre più numerose vipere di palazzo riferiscono che Federica Picchi sia furibonda per la distribuzione di 300 mila preservativi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, rivendicata dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il leghista ha detto: «Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Un tema che non deve creare imbarazzo». E in effetti è iniziato tutto nel 1988 a Seul, per sensibilizzare gli atleti alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (ai Giochi il corpo a corpo sessuale è disciplina molto praticata). 🔗 Leggi su Lettera43.it
