A che punto è l' euro digitale

La discussione sull’euro digitale si fa più concreta in Italia. Questa settimana, l’Eurocamera ha approvato due passaggi nella sua revisione annuale che promuovono l’adozione dell’euro digitale. La proposta lo presenta come uno strumento di “sovranità monetaria” e autonomia, segnando un passo importante nel percorso verso questa nuova moneta digitale. La strada è ancora lunga, ma le parole ufficiali indicano che il progetto sta prendendo forma.

La linea politica, almeno per ora, è tracciata: in Plenaria l'Eurocamera ha inserito nel testo della sua revisione annuale sull'operato della Banca centrale europea due passaggi che spingono l'adozione dell'euro digitale, presentandolo come uno strumento di "sovranità monetaria" e di autonomia.

