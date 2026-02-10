A che ora parte Anna Trocker nello slalom della combinata | programma esatto distacco tv

Alle 14.00 inizia la manche di slalom della combinata a squadre femminile di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Anna Trocker scenderà in pista per cercare di conquistare un posto tra le migliori. La gara decide il titolo olimpico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e tutti gli occhi sono puntati sulla giovane atleta. La sua partenza è attesa con grande interesse, mentre il pubblico segue la diretta televisiva.

A partire dalle ore 14.00 inizierà la manche di slalom valida per la combinata a squadre femminile di sci alpino, che a Cortina d'Ampezzo (Italia) assegnerà il titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ed alla quale prenderà parte Anna Trocker. LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA FEMMINILE A SQUADRE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 14.00 Anna Trocker, grazie al decimo posto di Nicol Delago in discesa libera, partirà per 17ma nella run di slalom: stimando che la manche duri circa un minuto, allora la rappresentante di Italia 3, prenderà il via indicativamente alle ore 14:27:15. Per lo slalom della combinata femminile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 dalle ore 14.

