A che ora il pattinaggio di figura domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 11 febbraio italiani in gara streaming

Mercoledì 11 febbraio il pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo. In programma ci sono le prime gare individuali, con i pattinatori che si sfideranno per le medaglie. La gara sarà trasmessa in diretta in TV e online, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le performance degli italiani in gara.

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà mercoledì 11 febbraio, quando verranno assegnate le prime medaglie a livello individuale (ovvero al di fuori della gara a squadre). L’appuntamento è per mercoledì 11 febbraio (ore 19.30), quando nell’impianto del capoluogo lombardo si disputerà la free dance: quale sarà la coppia di danza a imporsi e chi avrà la gioia di salire sul podio a cinque cerchi? L’Italia vuole sognare in grande con Charlene Guignard e Marco Fabbri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (mercoledì 11 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charlene GUIGNARD & Marco FABBRI Free Dance 2026 Italian Nationals

