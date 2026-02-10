A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 11 febbraio italiani in gara streaming

Domani a Livigno si accendono le telecamere per lo spettacolo di sci freestyle. Gli italiani scenderanno in pista nel programma di metà febbraio, con le gare in diretta streaming. La giornata si preannuncia intensa, tra salti e acrobazie, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani, mercoledì 11 febbraio, sarà una giornata particolarmente ricca in quel di Livigno, località in provincia di Sondrio che sta ospitando in questi giorni le competizioni di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico si alterneranno sul tracciato valtellinese gli specialisti dell’halfpipe femminile e maschile, impegnati nelle qualificazioni, oltre che le atlete del moguls (ultime qualifiche e finale per loro). Ad eccezione di Manuela Passaretta, convocata nelle gobbe, non saranno della partita altri rappresentanti della Nazionale tricolore. La quarta giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la neve diventa strumento di critica verso l’Ice e l’amministrazione Trump. Lo sciatore di freestyle anglo-americano Gus Kenworthy, nei giorni scorsi, ha lasciato sulla pista una scritta esplicita, tracciata con l’urina: “Fuck Ic facebook

Lo sciatore di freestyle e attivista Lgbtqia+ ha pubblicato un video in cui risponde alle accuse e minacce ricevute dopo il post contro l'agenzia anti-immigrazione. Non è il solo caso di dissenso americano durante queste Olimpiadi x.com