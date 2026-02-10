A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 11 febbraio italiani in gara streaming

Domani mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, parte il torneo maschile di curling. Gli italiani scendono in campo e la partita sarà visibile in streaming. La competizione inizia alle prime luci del giorno e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra azzurra.

Domani, mercoledì 11 febbraio, comincerà il torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata inaugurale si svolgerà nello specifico un solo segmento, quello serale, al via alle 19:05. Nello specifico saranno quattro le partite pianificate. La più importante riguarda l’Italia di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman, i quali saranno impegnati contro la corazzata della Svezia. Sulle altre piste si sfideranno Canada-Germania, Cechia-Usa e Gran Bretagna-Cina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda mercoledì 11 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

