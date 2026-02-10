A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 km donne e streaming

Domani ad Anterselva si tiene la gara di biathlon femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La competizione di 15 km si svolge mercoledì 11 febbraio e molti appassionati già si chiedono a che ora seguire la diretta in tv o in streaming. La prima settimana di gare sta entrando nel vivo, e questa prova è tra le più attese.

La prima settimana di gare ad Anterselva sta entrando nel vivo e domani, mercoledì 11 febbraio, si disputerà la 15 km femminile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia padrona di casa punta in alto con le sue stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, chiamate ad una prestazione perfetta (o quasi) al tiro per provare a salire sul podio. In questo format, in cui ogni errore equivale ad un minuto di penalità, tutto può succedere e sono davvero numerose le possibili pretendenti alla vittoria e alle medaglie. La favorita della vigilia è probabilmente Lou Jeanmonnot, ma hanno le carte in regola per giocarsi il primo posto anche le altre francesi, la tedesca Franziska Preuss, le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg, la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani il biathlon torna protagonista ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Domani il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

