La parola “fascismo” viene usata spesso in modo sbagliato, senza più una vera idea di cosa significhi. Questa etichetta, ormai, serve più a colpire o a polemizzare che a spiegare qualcosa di concreto. In Italia, molti la tirano fuori contro la Russia di Putin, ma senza approfondire davvero i fatti. Alla fine, rischia di diventare solo uno slogan vuoto, che non aiuta a capire cosa sta succedendo.

L’etichetta “fascismo” è diventata in larga misura un termine privo di significato, usato nella polemica politica. La propaganda sovietica ha svolto un ruolo importante in questo processo, applicandola a ogni avversario – dalla socialdemocrazia al sionismo. Il regime di Vladimir Putin prosegue questa tradizione con l’attacco all’Ucraina. È dunque solo un rovesciamento dei ruoli quando questa accusa viene rivolta alle politiche dello stesso Putin? Da tempo la questione è oggetto di dibattito, e anche studiosi tutt’altro che indulgenti verso la politica di violenza della Russia hanno in passato espresso riserve sull’uso della “parola con la F” (o addirittura della “bomba F”). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'Ucraina ribadisce il suo rifiuto di lasciare il Donbass, opponendosi alle pressioni statunitensi e proponendo un referendum per determinare il futuro della regione.

La tensione tra Russia e Stati Uniti si intensifica con il coinvolgimento del Venezuela.

Se la NATO davvero volesse la Guerra... Putin, la Russia e le Provocazioni

