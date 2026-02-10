A Caprara si festeggia il Carnevale

A Caprara si torna a festeggiare il Carnevale. Sabato 14 febbraio, nell’ex scuola dell’infanzia, si tiene “Caprara in maschera”. La festa, tradizionale appuntamento del paese, coinvolge bambini e adulti che si preparano a sfilare con maschere e costumi colorati. L’evento è un momento di allegria e spensieratezza per tutta la comunità.

Sabato 14 febbraio torna "Caprara in maschera", la festa di Carnevale che avrà luogo nei locali dell'ex scuola dell'infanzia.L'evento, promosso dalla pro loco Caprara d'Abruzzo guidata dal presidente Carlo Passeri e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Spoltore, propone un.

