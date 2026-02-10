A Borgo Mezzanone nasce il Coordinamento Migranti l' iniziativa che promuove equità e giustizia sociale nel mondo agricolo

A Borgo Mezzanone nasce il Coordinamento Migranti, un nuovo gruppo che si muove per difendere i diritti degli operai agricoli. I migranti promettono di non rimanere a guardare, ma di impegnarsi per ottenere condizioni più giuste nel settore. Con un messaggio forte, affermano che non vogliono più accettare le ingiustizie, ma usare le proprie mani per costruire un futuro più dignitoso.

Alla Casa dei Popoli la prima riunione costituente del Coordinamento creato dalla Flai Cgil. Francesca Stella nominata coordinatrice Non incrociamo le braccia di fronte alle difficoltà, ma le mani per costruire dignità e giustizia. Questa è la nostra forza”. Con queste parole, il segretario generale Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio, ha aperto la riunione costituente del Coordinamento Migranti, che si è svolto nella “Casa dei Popoli” di Borgo Mezzanone, cuore pulsante delle battaglie sociali e sindacali della nostra Regione.La scelta della sede non è casuale. È qui che, la scorsa estate, i lavoratori e le lavoratrici migranti si sono rimboccati le maniche, armati di pale, rastrelli e brecciolino, per ricostruire la strada che collega il ghetto alla provinciale, dando vita a un vero e proprio “sciopero alla rovescia”, dove la protesta si trasforma in azione concreta per la dignità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

