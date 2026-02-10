A Biofach 2026 Icam presenta il cioccolato di filiera responsabile dal Perù all' Italia

A Biofach 2026, Icam ha mostrato il suo cioccolato proveniente dal Perù. L’azienda italiana insiste sulla trasparenza della filiera e sulle relazioni dirette con i produttori. In questo modo, Icam vuole sostenere i territori di origine del cacao e garantire un prodotto più responsabile ai consumatori.

Una filiera trasparente, relazioni dirette con i produttori e un impegno concreto nei territori di origine del cacao: è questo l'approccio che da sempre contraddistingue Icam, azienda italiana leader nella lavorazione del cacao e nella produzione di cioccolato. Con oltre 7.000 tonnellate di cacao.

