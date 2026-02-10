60 notturno al teatro degli eroi

Questa sera al Teatro degli Eroi va in scena “60 Notturno”, una commedia che mette al centro il tema del potere. Sul palco, attori interpretano personaggi diversi: chi cerca di resistere, chi si lascia coinvolgere e chi semplicemente ne fa parte. La rappresentazione mostra le varie sfaccettature di un tema sempre attuale, con un ritmo serrato e dialoghi diretti. La pièce invita a riflettere senza appesantire, portando in scena situazioni che spingono lo spettatore a guardare dentro se stesso e nel mondo che lo circonda.

60 Notturno debutta in prima assoluta al Teatro degli Eroi di Roma e sarà in scena il 10 e l’11 febbraio. Lo spettacolo è la tredicesima commedia scritta, diretta e interpretata da Andrea De Rosa. Con lui sul palcoscenico Valentina Corti e Francesco Primavera. In uno studio radiofonico va in onda il programma 60 Notturno. Tutte le notti traghetta gli ascoltatori in un autobus immaginario guidato dal presentatore Nino Barbieri. Si sente una prima frenata, le porte si aprono. Sale a bordo l’ospite della puntata: Lallo Bastardi, scrittore controverso e divisivo. Poche battute e dalla regia si sente una nuova frenata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

