Questa mattina, alcuni utenti sui social hanno condiviso video e foto che mostrano scene di BDSM e atteggiamenti provocatori ispirati a Cime Tempestose, il romanzo di Emily Bronte. Le immagini ritraggono catene, mordacchie e corpetti stretti, mescolando elementi di gonzo reel e Instagram, con riferimenti a masturbazioni ed erezioni. La situazione ha sollevato polemiche, perché molti considerano quell’operazione come una svendita del capolavoro letterario, che ne umilia la memoria.

Un po’ di uggioso BDSM, un po’ di gonzo reel alla Instagram, catene, mordacchie, corpetti stretti stretti, masturbazioni, eiaculazioni ed erezioni nella nebbia dello Yorkshire. Tutti pronti per le 50 sfumature di Cime tempestose che arriva nei cinema per San Valentino. La versione arbitraria, sterile e svilente del romanzo di Emily Bronte da parte di Emerald Fennell è di quelle operazioni concettualmente “Frankenstein”, sperperatrici di budget ed elegantemente superficiali, che portano a chiedersi perché si sia andato a disturbare un classico letterario per rimasticarlo e tradirlo. A fine settecento in un paesello dello Yorkshire la piccola Cathy assiste all’impiccagione in pubblica piazza di un uomo e grazie alla folla impazzita si eccita ad intuire nel moribondo appeso un’ultima folgorante erezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 50 sfumature di Cime tempestose, l’operazione Frankenstein che svilisce, tradisce e umilia il romanzo di Emily Bronte

