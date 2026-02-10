46 start-up abruzzesi iscritte al premio Cambiamenti 2026 | 13 sono del Chietino

Quarantasei start-up abruzzesi si sono iscritte alla nuova edizione del premio Cambiamenti 2026. Tra queste, 13 sono del Chietino. La competizione punta a premiare le idee più innovative e concrete, e molte di queste aziende puntano a crescere e a portare novità nel territorio. La maggior parte delle start-up ha già avviato progetti pronti a fare la differenza.

Sono 46 le start-up abruzzesi iscritte alla nuova edizione del premio Cambiamenti 2026, di cui 13 sono del Chietino. Le candidature sono giunte entro il 31 dicembre, giorno di chiusura delle iscrizioni del format della Cna nazionale. L'obiettivo è quello di promuovere il pensiero innovativo delle.

