3 eventi da non perdere a febbraio 2026

Le piazze della Basilicata si riempiranno di feste e colori a febbraio 2026. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il Carnevale di Stigliano, la Sagra della Salsiccia al coriandolo di Carbone e il Carnevale di Satriano di Lucania. Tre eventi che richiamano residenti e turisti, pronti a vivere le tradizioni più autentiche della regione.

La regione Basilicata si appresta a vivere un febbraio ricco di eventi che affondano le radici nella sua storia e nelle sue tradizioni.

