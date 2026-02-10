2XKO già in crisi | mancati gli obiettivi di Riot Games

Riot Games ha annunciato che ridimensiona il team di sviluppo di 2XKO, il suo picchiaduro free-to-play. La decisione arriva dopo che il gioco non ha raggiunto gli obiettivi di crescita previsti. La società spiega che il numero di utenti non è aumentato come sperato, portando a un taglio delle risorse e a una fase di valutazione. La crisi del titolo sembra essere confermata, e ora si attendono eventuali mosse future da parte di Riot.

Riot Games ha annunciato un ridimensionamento del team di sviluppo del suo picchiaduro free-to-play, 2XKO, a causa di una crescita dell'utenza inferiore alle aspettative iniziali. La decisione, comunicata il 9 febbraio 2026, mira a garantire la sostenibilità del progetto, pur mantenendo invariati i piani per la Competitive Series 2026. L'azienda ha promesso supporto ai dipendenti coinvolti, offrendo sei mesi di salario e assistenza nella ricerca di nuove opportunità interne. Un vento di cambiamento soffia sul progetto 2XKO, il titolo che aveva suscitato un notevole interesse nella comunità dei fighting game.

