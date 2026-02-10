2 euro e 50 cent a consegna la bici me la pago io | cosa c’è nell’inchiesta su Glovo e Foodinho

La polizia ha avviato un’indagine sui ciclofattorini di Glovo e Foodinho. Secondo le accuse, i lavoratori svolgono le consegne come se fossero dipendenti, ma sono in realtà subordinati a un datore di lavoro che li gestisce digitalmente. Alcuni di loro affermano di dover pagare di tasca propria le bici e di ricevere circa 2 euro e 50 centesimi a consegna. La questione mette in discussione la natura del loro rapporto di lavoro e i diritti che ne derivano.

Sono ciclofattorini subordinati di fatto a un datore di lavoro che li eterodirige digitalmente. Per questo i lavoratori a partita Iva di Glovo hanno diritto a compensi e tutele diversi. La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma Glovo di consegna a domicilio di cibo. Secondo il pm Paolo Storari «sfrutta la manodopera» (40.000 ciclofattorini in Italia e 2.000 solo nell’area di Milano) perché, «approfittando dello stato di bisogno dei riders», li paga «fino all’81% meno della contrattazione collettiva e fino al 76% meno della soglia di povertà».🔗 Leggi su Open.online

I magistrati di Milano hanno aperto un’istruttoria su Foodinho srl, la società che si occupa delle consegne per Glovo.

