12 ore di peer to peer osservazione reciproca tra tutor e docente neoassunto L’allegato A

Nei mesi di febbraio e marzo, i docenti neoassunti si preparano con un percorso di formazione intenso. Per 12 ore, tutor e insegnanti si confrontano e si osservano a vicenda in sessioni di “peer to peer”. Dopo l’incontro nazionale di fine gennaio, continuano i laboratori e le attività didattiche per rafforzare le competenze.

Febbraio e marzo sono due mesi centrali per il percorso formativo dei docenti neoassunti 202526. Dopo l'incontro nazionale dello scorso 30 gennaio, proseguono i laboratori formativi e le attività didattiche.

