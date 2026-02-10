11 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

L’11 febbraio, 42º giorno dell’anno, si apre con l’oroscopo e l’almanacco. Chi nasce oggi si distingue per sensibilità e intuizione, con una naturale predisposizione ad ascoltare e capire le persone intorno a sé. Un giorno che celebra le caratteristiche di chi ha una forte capacità di empatia.

L'11 febbraio è il 42º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e intuitivo, con una forte inclinazione all'ascolto e alla comprensione degli altri. È una persona empatica, spesso portata alla cura, alla mediazione e alla ricerca di significati profondi.

