11 febbraio 2026 | tra BOT risultati aziendali e dati macro una giornata cruciale per i mercati globali

L’11 febbraio 2026 sarà una giornata da seguire attentamente per gli investitori. Tra risultati aziendali, dati macroeconomici e l’andamento dei BOT, i mercati globali si preparano a una giornata intensa. In Italia e nel mondo, gli operatori monitorano con attenzione le mosse delle borse e le reazioni alle notizie che arriveranno.

L’11 febbraio 2026 si prospetta una giornata intensa per i mercati finanziari italiani e internazionali, con una fitta agenda di eventi che spaziano dai collocamenti di titoli di Stato ai risultati trimestrali di importanti aziende, passando per i dati macroeconomici. In Italia, l’attenzione sarà focalizzata sull’emissione di BOT e sui dati sulla produzione industriale, mentre negli Stati Uniti si attende con interesse il rapporto sui nuovi posti di lavoro e le relative implicazioni sul tasso di disoccupazione e sui salari. A Piazza Affari, l’attenzione sarà catturata dai CdA di diverse società.🔗 Leggi su Ameve.eu

I mercati finanziari mondiali sono in fermento dopo aver analizzato i dati macroeconomici pubblicati all'inizio di febbraio.

Dopo mesi di incertezza, i mercati finanziari sembrano aver preso una piega diversa.

