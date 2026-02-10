10 febbraio Nostra Signora di Campomaggiore | scongiura l’ecatombe di un popolo

Il paese di Campomaggiore è stato cancellato da una frana che ha sepolto tutto sul suo passaggio. La piccola comunità, nota per aver ospitato un esperimento sociale ispirato ai principi dell’Illuminismo, ora non esiste più. La gente del luogo si chiede cosa faremo ora, mentre i soccorritori cercano di capire se ci siano ancora persone sotto le macerie. La scena è devastante e il ricordo di un luogo che aveva una sua storia rischia di svanire in un attimo.

Una frana cancella il paese di Campomaggiore, luogo di un curioso “esperimento sociale” condotto secondo i principi in voga al tempo dell’Illuminismo. L’intervento della Madonna evita l’ecatombe: gli abitanti si mettono miracolosamente in salvo. I Rendina lanciarono così una specie di “bando pubblico” con il quale concedevano gratuitamente della terra e la possibilità di tagliare legna nei loro boschi a chiunque fosse giunto a Campomaggiore. La legna era necessaria per la costruzione di nuove case. In cambio il conte chiedeva manodopera salariata per la coltivazione delle terre. Lo scopo era essenzialmente quello di abolire la povertà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 10 febbraio, Nostra Signora di Campomaggiore: scongiura l’ecatombe di un popolo Approfondimenti su Nostra Signora di Campomaggiore 19 novembre: Nostra Signora della Divina Provvidenza scongiura la rovina della diocesi 1 febbraio, Nostra Signora di Copacabana: il miracoloso movimento della statua A Copacabana, una statua della Vergine Morena si muove miracolosamente davanti agli occhi di chi la osserva. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nostra Signora di Campomaggiore Argomenti discussi: Giornata mondiale del Malato 2026: le iniziative della diocesi di Roma; Bra verso la festa della Madonna di Lourdes e la Giornata del malato dell’11 febbraio; Professione solenne nella Provincia di NS di Guadalupe (America Centrale, Panama e Caraibi); Festa della Madonna di Lourdes: il programma nella Parrocchia Sant'Agostino. Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 10 febbraio 2026: Delia e le avance della star del filmLe trame del Paradiso di martedì 10 febbraio 2026: la Venere riceve le attenzioni dell'attore, Botteri non la prende bene. Alla Caffetteria c'è preoccupazione. libero.it Programma di mercoledì 11 febbraio 2026, memoria liturgica di nostra Signora di Lourdes - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.