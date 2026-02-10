10 febbraio Giorno del Ricordo più di 20mila morti 6mila nelle foibe tra il 1943 e il 1947 oltre 250mila esodati da Istria Fiume e Dalmazia

Oggi si ricorda il 10 febbraio, giornata dedicata alle vittime delle foibe e degli esodi forzati. In Italia si mette in evidenza il dramma di oltre 20mila morti, tra cui 6mila nelle cavità carsiche dell’Istria, Fiume e Dalmazia. Tra il 1943 e il 1947, più di 250mila italiani furono costretti a lasciare le loro terre, tra violenze e minacce. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di una pagina oscura della storia italiana.

Il Giorno del Ricordo nasce per onorare le vittime delle foibe, cavità carsiche tipiche dell'Istria, voragini naturali a strapiombo nelle quali, nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, vennero gettati, spesso ancora vivi, migliaia di soldati e civili italiani Si celebra oggi, 10 febbraio,.

