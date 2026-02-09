ZW Awards 2025 – Le Pagelle delle Federazioni italiane

Questa sera si sono conclusi gli ZW Awards 2025 con la consegna delle Pagelle delle federazioni italiane. Come ogni anno, le valutazioni si basano sul roster delle diverse discipline. La cerimonia ha attirato molti appassionati e tecnici, curiosi di scoprire i voti e le classifiche di quest’anno.

Anche quest'anno tornano le Pagelle delle federazioni italiane a chiudere gli ZW Awards 2025; le Pagelle saranno stilate su queste voci di valutazione: Roster. Show. Titoli. Social Media. Queste determineranno la Media del voto finale; Saranno valutate solo le federazioni attive con Show tenuti nel 2025; Per RWA e Hero Pro rimando a questo 2026 per una valutazione più oggettiva e approfondita. Non verranno valutate Crossover e IWS in quanto svolgono Show solo in ambito fieristico e da tempo non forniscono nessun risultato degli eventi fatti, ne un archivio Show o albo d'oro aggiornato dei titoli in loro possesso, questo purtroppo rende impossibile una valutazione oggettiva delle due realtà.

