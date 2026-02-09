La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Alex Manna, l’uomo sospettato, non ha risposto alle domande del giudice e al momento si trova in silenzio. La criminologa commenta la situazione, sottolineando che i parametri di intervento sembrano ormai assenti, come se si fosse persa la capacità di contenere le tragedie prima che esplodano. La frase di Manna non chiarisce nulla, e il caso resta aperto.

“Non si può intervenire quando la tempesta è già passata: bisogna arginarla prima. È un obbligo morale, etico e sociale”. L’omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, a Nizza Monferrato nella notte tra venerdì e sabato, il 6 e 7 febbraio, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. In carcere è finito Alex Manna, 20 anni, reo confesso del delitto. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Fa male pensare che porta la vita nel nome (zoé in greco antico, ndr) possa essere morta in una maniera così triste. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Zoe Trinchero uccisa a 17 anni, Alex Manna non risponde al giudice. La criminologa: “Non abbiamo più parametri di contenimento”

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio.

Silenzio in aula durante l’udienza di convalida del fermo di Alex Manna, il ragazzo di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato; A 17 anni uccisa e gettata in un canale dopo una serata in birreria. Un amico confessa il delitto; Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata nel torrente a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero e Matilde Baldi, amiche dal destino tragico: la 17enne uccisa e la ragazza investita da una Porsche erano cresciute insiemeUn cortile, tante corse e quelle risate che riempivano le strade di un paese oggi diventato muto. A Montegrosso d'Asti il destino sembra essersi accanito contro la giovinezza. Prima ... ilmattino.it

Zoe Trinchero morta a Nizza Monferrato, l’ex : Dopo averla uccisa, Manna ha finto di cercarla con noiAlex Manna ha finto di cercare Zoe Trinchero insieme agli amici, pur sapendo dove si trovasse il corpo della 17enne uccisa a Nizza Monferrato ... fanpage.it

Femminicidio Zoe Trinchero, dal depistaggio alla confessione: cosa sappiamo x.com

Quello di Zoe Trinchero, a Nizza Monferrato, è il settimo femminicidio dall’inizio dell’anno, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno, che monitora femminicidi, lesbicidi e transicidi. È stata uccisa da Alex Manna, che, dopo essere facebook