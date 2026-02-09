Zoe Trinchero ricorda il passato e smaschera Mario, l’ex fidanzato. Secondo lei, Alex Manna sapeva già dov’era il corpo, anche se fingeva di cercarlo. “Uscivamo spesso tutti insieme, non mi sembrava uno che potesse fare una cosa del genere”, dice Zoe. La vicenda si fa sempre più complicata e i sospetti si concentrano su chi conosceva bene le persone coinvolte.

«Lo conoscevo, non me lo sarei mai aspettato. Più volte siamo usciti in gruppo, c’era anche lui. Non ti dava l’aria di uno che potesse fare una cosa del genere». A parlare di Alex Manna, il giovane che ha confessato di aver commesso l’omicidio di Zoe Trinchero, è Mario, ragazzo di 20 anni fino a sei mesi fa fidanzato della ragazza di Nizza Monferrato. Naudy Carbone, chi è il giovane (accusato da Alex Manna) che ha rischiato il linciaggio. Lui posta una foto di Zoe: «Nessuno ti ha chiesto scusa?» Parla l'ex fidanzato di Zoe Parla per la prima volta, ai microfoni di “1mattina News”. Nell’intervista, andata in onda questa mattina 9 febbraio 2026, su Rai 1, nel corso del programma condotto da Maria Soave e Tiberio Timperi, Mario ha rivissuto anche i momenti concitati del ritrovamento di Zoe, ormai senza vita, e del tentato depistaggio di Manna, che in un primo momento ha accusato un ragazzo trentenne con problemi psichici: «Pensavamo tutti che fosse lui, i miei amici sono andati a prenderlo sotto casa e lo hanno portato via i carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Zoe Trinchero, l'ex fidanzato Mario: «Alex Manna ha finto di cercare il corpo, ma sapeva benissimo dov'era. Uscivamo spesso insieme»

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Ultime notizie su Zoe Trinchero

