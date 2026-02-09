Zoe Trinchero Alex Manna non risponde al gip | non contestato il femminicidio Il preside | Era un ragazzo fragile aveva lasciato la scuola due anni fa

Silenzio in aula durante l’udienza di convalida del fermo di Alex Manna, il ragazzo di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero. Manna non ha risposto alle domande del giudice, lasciando molte questioni ancora senza risposta. Il preside della scuola ha spiegato che l’indagato era un ragazzo fragile, che aveva lasciato gli studi due anni fa. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre l’intera comunità si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.

Silenzio in aula e molte domande ancora aperte. Alex Manna, 20 anni, ha scelto di non rispondere al giudice durante l'udienza di convalida del fermo per l'omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. L'udienza si è svolta nel carcere di Alessandria davanti al gip Aldo Tirone, con il pm Giacomo Ferrando. Manna, detenuto da sabato sera, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una scelta spiegata dalla sua avvocata, Patrizia Gambino, che ha precisato come il giovane avesse già reso dichiarazioni al pubblico ministero.

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Alex Manna, il giovane di 19 anni di Nizza Monferrato, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero.

