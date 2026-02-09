Zichichi e l’antideutone | la scoperta che mostrò che anche l’antimateria può formare nuclei

Nel 1965, al CERN, Antonino Zichichi guidò un esperimento che portò alla scoperta dell’antideutone. Fu la prima volta che si vide come l’antimateria possa formare nuclei, seguendo le stesse regole della materia normale. Questa scoperta aprì nuove vie di ricerca e cambiò il modo di capire l’universo.

Se ne va Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici italiani.

Chi era Antonino Zichichi, pioniere della fisica delle particelle: scoprì l’antideutoneSi è spento a 96 anni Antonino Zichichi, fisico siciliano rinomato in tutto il mondo. Grazie a lui fu scoperto l'antideutone, il primo nucleo di antimateria prodotto in laboratorio. ildigitale.it

È morto il fisico Antonino Zichichi - Focus.itScienziato e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari, ex direttore dell'INFN, Antonino Zichichi aveva 96 anni. focus.it

Addio allo scienziato italiano Antonio Zichichi, scopritore dell'antideutone. Aveva 96 anni. Foto dal Web #antoniozichichi #scienza #fisica #scienziato #italiano #divulgatore #professore #notizie #antideutone #scienziatiitaliani facebook

Ci lascia Antonino Zichichi, figura iconica e grande uomo di scienza. Ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita di tutta la comunità scientifica mondiale. Era un amico, un amante della libertà. L’Italia perde un punto di riferimento. Tante le sue scoperte, x.com