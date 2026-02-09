Zebre frenate Vangioni paga per l’ultimo pari

Da sport.quotidiano.net 9 feb 2026

Finisce 1-1 tra Larcianese e Viareggio. I padroni di casa si sono fatti raggiungere nel finale, con Vangioni che ha pagato un errore nel recupero. La partita si è accesa nel secondo tempo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo. Nei minuti finali, il pari è sembrato il risultato più giusto, anche se i locali avevano cercato di chiudere i giochi prima.

larcianese 1 viareggio 1 LARCIANESE: N. Della Pina, F. Lucaccini, F. Belluomini, Marianelli, E. Maffei, Salerno, Crecchi, D. Martinelli (68’ F. Mariani), Rosselli (79’ Bacci), Minardi, Mallardo (59’ Ba). (A disposizione: Gorini, Porciani, Falorni, Bolognini, Nenci, Pertici). All. Maurizio Cerasa. VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Bertacca (84’ C. Belluomini), Danovaro (55’ Ivani), Videtta, Sforzi, Tieu Kapieu, G. Gabrielli, Pegollo (70’ Kthella), Galligani, Purro. (A disposizione: Carpita, Bertelli, Apolloni, Giannotti, Maurelli, L. Baroni). All. Walter Vangioni. Arbitro: Simone Bianchini di Siena (assistenti di linea Giacomo Di Legge di Pisa e Davide Valeri di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pari con la Larcianese penultima, il Viareggio esonera il tecnico Walter Vangioni

Il Viareggio ha deciso di cambiare allenatore dopo il pareggio con la Larcianese.

