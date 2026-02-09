Zebre frenate Vangioni paga per l’ultimo pari

Finisce 1-1 tra Larcianese e Viareggio. I padroni di casa si sono fatti raggiungere nel finale, con Vangioni che ha pagato un errore nel recupero. La partita si è accesa nel secondo tempo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo. Nei minuti finali, il pari è sembrato il risultato più giusto, anche se i locali avevano cercato di chiudere i giochi prima.

