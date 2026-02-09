Zebre frenate Vangioni paga per l’ultimo pari
Finisce 1-1 tra Larcianese e Viareggio. I padroni di casa si sono fatti raggiungere nel finale, con Vangioni che ha pagato un errore nel recupero. La partita si è accesa nel secondo tempo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo. Nei minuti finali, il pari è sembrato il risultato più giusto, anche se i locali avevano cercato di chiudere i giochi prima.
larcianese 1 viareggio 1 LARCIANESE: N. Della Pina, F. Lucaccini, F. Belluomini, Marianelli, E. Maffei, Salerno, Crecchi, D. Martinelli (68’ F. Mariani), Rosselli (79’ Bacci), Minardi, Mallardo (59’ Ba). (A disposizione: Gorini, Porciani, Falorni, Bolognini, Nenci, Pertici). All. Maurizio Cerasa. VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Bertacca (84’ C. Belluomini), Danovaro (55’ Ivani), Videtta, Sforzi, Tieu Kapieu, G. Gabrielli, Pegollo (70’ Kthella), Galligani, Purro. (A disposizione: Carpita, Bertelli, Apolloni, Giannotti, Maurelli, L. Baroni). All. Walter Vangioni. Arbitro: Simone Bianchini di Siena (assistenti di linea Giacomo Di Legge di Pisa e Davide Valeri di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Larcianese Viareggio
Pari con la Larcianese penultima, il Viareggio esonera il tecnico Walter Vangioni
Il Viareggio ha deciso di cambiare allenatore dopo il pareggio con la Larcianese.
LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-13, United Rugby Championship in DIRETTA: Zebre attaccate nel punteggio grazie ai calci, Treviso troppo fallosa
Ultime notizie su Larcianese Viareggio
Argomenti discussi: Zebre frenate. Vangioni paga per l’ultimo pari.
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.