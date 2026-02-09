Zambo Anguissa la data del suo rientro in campo Ciro Troise | C’è fiducia per questa partita

Zambo Anguissa dovrebbe tornare in campo presto. La società ha fatto sapere che la sua ripresa procede bene e che potrebbe essere disponibile già per la prossima partita. Ciro Troise, in conferenza stampa, ha detto che c’è fiducia e che la squadra si sta preparando con ottimismo, sperando di poter contare anche su di lui. I tifosi sperano di rivederlo in campo al più presto dopo il lungo stop.

Frank Zambo Anguissa resta uno dei principali assenti in casa Napoli e la sua mancanza pesa non poco nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è fermo ai box da mesi e il tecnico spera di poterlo riavere a disposizione al più presto, consapevole dell’importanza del suo contributo in mezzo al campo. A fare il punto sulle condizioni del giocatore è stato il giornalista Ciro Troise, intervenuto ai microfoni di Televomero. Secondo quanto riferito, Anguissa aveva accusato un problema muscolare molto serio, già superato dopo un lungo lavoro di recupero, tanto da essere vicino al rientro tra i convocati.🔗 Leggi su Dailynews24.it Approfondimenti su Zambo Anguissa Napoli, Zambo Anguissa verso il recupero: cerchiata la data del rientro in campo Napoli, Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo: la data Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al rientro in campo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Zambo Anguissa Argomenti discussi: Rientro Anguissa, quando torna: ecco cosa fare al Fantacalcio; Conte in ansia per Anguissa: mistero sull'infortunio del centrocampista del Napoli, l'allenatore lancia l'allarme; Quando torna disponibile Anguissa? Il Napoli ha cerchiato una data precisa; Rebus Anguissa, il recupero slitta ancora: la nuova data prevista per il ritorno in campo. Infortunio Zambo Anguissa e la lombalgia: salta anche il Genoa, non c’è una data per il rientro in campo?Zambo Anguissa continua a fare i conti con un problema fisico che si sta rivelando più ostinato del previsto. La lombalgia che lo tormenta ormai da quasi ... dailynews24.it Spunta una nuova data per il rientro di Frank Anguissa in campoTra i vari infortuni dei quali si attendono i rientri in casa Napoli, spuntano novità su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non è ancora ... dailynews24.it Conte aggiorna sull’infermeria: Anguissa ok muscolarmente, ora c’è la schiena La lista degli indisponibili del Napoli resta lunga e complessa, e tra i nomi che continuano a tenere banco c’è quello di Frank Zambo Anguissa. Dopo il lungo stop per la lesione m facebook Si avvicina, infatti, il rientro di Romelu #Lukaku e Zambo #Anguissa In settimana tornano entrambi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.