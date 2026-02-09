La squadra si prende una pausa dopo tre match in crescita. La Yuasa si prepara ad affrontare gli ultimi tre appuntamenti stagionali contro Trento, Modena e Perugia. Nel frattempo, il weekend di stop permette ai giocatori di recuperare le energie, in vista delle sfide decisive che arriveranno tra pochi giorni.

In attesa dell’ultimo trittico di gare stagionali (Trento, Modena e Perugia) per la Yuasa Battery è stato un weekend di sosta, come per tutta la Superlega. Ma il massimo livello del volley italiano è stato protagonista nella final four di Coppa Italia andata in scena a Bologna con una straordinaria cornice di pubblico. Yuasa che si concentra intanto nelle tre tappe finali di questo cammino in Superlega che, salvo clamorosi ribaltoni, si chiuderà all’ultimo posto in classifica dopo un’annata non semplice per vari punti di vista ed in particolare per quello degli infortuni. Yuasa che sarà, in queste tre gare finali contro big assolute del campionato, priva del proprio opposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Yuasa, tre match in netta salita. E senza l'opposto in campo

Yuasa Battery. Pausa per la Coppa Italia, poi le tre gare decisiveLa squadra di coach Ortenzi dover fare a meno anche di Amir Golzadeh. L’opposto iraniano chiuderà la stagione altrove, si parla del Qatar. ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery, serve intensità in difesaPellacani suona la carica contro Monza: Dobbiamo replicare la prova nei primi tre set contro Padova senza guardare la classifica ... msn.com

Seconda gara della settimana! Domani pomeriggio la Serie D scende in campo a Grottazzolina contro la Yuasa Santoni. Forza ragazzi! Presenta il match: @prmlrd97 #PaoloniAppignanoVolley #SerieD #Volley #MatchDay facebook