YouTube TV ha appena aggiornato le sue offerte. Ora permette agli utenti di scegliere piani più mirati, basati sui generi di contenuto. Invece di pagare per un pacchetto unico, si può abbonarsi solo a quello che interessa, come sport, notizie o intrattenimento. Questa novità semplifica la scelta e aiuta a risparmiare.

una revisione dell’offerta di youtube tv mette in luce una trasformazione significativa: l’introduzione di piani basati su genere che permettono di abbonarsi a categorie specifiche come sport, notizie o intrattenimento, anziché a un unico pacchetto completo. questa strategia punta a offrire maggiore trasparenza sui contenuti seguiti e a garantire risparmi concreti per chi guarda principalmente determinate fasce. nel frattempo, resta disponibile il pacchetto principale al prezzo noto, offrendo la completezza per chi desidera tutto. piani basati su genere di youtube tv. nelle settimane a venire, youtube tv procederà al rollout di almeno dieci piani mirati per genere, seguito dall’annuncio di dicembre che annunciava una spinta oltre il singolo pacchetto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube tv permette di evitare di pagare per i canali che non guardi

