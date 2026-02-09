xbox prossima generazione potrebbe avere hardware di fascia bassa realizzato da partner

La prossima generazione di Xbox potrebbe arrivare con hardware di fascia bassa, realizzato da partner OEM. Secondo le indiscrezioni, Microsoft starebbe valutando questa strada per offrire una console più accessibile, magari già entro la fine dell’anno. Le voci parlano di versioni più economiche, pensate per il mercato di massa, che potrebbero essere lanciate insieme alle versioni più potenti. Restano da capire se questa strategia cambierà davvero i piani di Microsoft o se si tratta solo di ipotesi.

questo testo analizza le indiscrezioni sulla prossima generazione di Xbox, con particolare attenzione alle possibili versioni di fascia bassa realizzate tramite partner OEM e alle tempistiche di lancio ipotizzate. il quadro emerso descrive una strategia duale: da un lato un modello di punta basato su software e hardware di livello premium, dall’altro una gamma di opzioni più economiche gestite da partner esterni. console xbox di fascia bassa next-gen potrebbero essere realizzate da asus e altri oem partner. secondo le voci circolate, microsoft sta collaborando con partner oem per offrire una varietà di opzioni per i giocatori su diverse fasce di prezzo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

