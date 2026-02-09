WWE | Presto tornerà Bad Bunny

Bad Bunny si prepara a tornare in WWE. Secondo Bryan Alvarez, il cantante porterà di nuovo il suo spettacolo sul ring già nelle prossime settimane. I fan sono in attesa di rivederlo in azione, mentre i rumors si fanno sempre più insistenti.

Bad Bunny sembra pronto a tornare in WWE, con Bryan Alvarez che ha indicato che il suo ritorno è previsto a breve. Parlando su Wrestling Observer Live, Alvarez ha affrontato le recenti chiacchiere online che circondano la star musicale globale dopo che il senatore statunitense Ruben Gallego ha pubblicamente suggerito che il presidente della AEW Tony Khan dovrebbe prendere in considerazione l’idea di portare Bad Bunny nella AEW. Il commento ha guadagnato popolarità dopo l’AEW Dynamite a Las Vegas, dove l’evento principale tra MJF e Brody King è stato caratterizzato da forti cori anti-ICE da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

