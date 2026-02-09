WWE | Nuovo incarico extra-wrestling per Corey Graves

Corey Graves, noto commentatore della WWE, ha appena preso un nuovo incarico al di fuori del ring. Mentre i wrestler si sfidano sul quadrato, lui si dedica a commentare le gare, portando la sua esperienza anche in altre attività. Un ruolo che lo tiene lontano dalle tensioni del ring, ma che lo rende comunque protagonista nel mondo dello sport spettacolo.

Uno degli “eroi meno celebrati” della WWE attuale non lotta sul ring, ma sta seduto al tavolo di commento. Corey Graves infatti è, da diversi anni ormai, uno dei migliori color commentator (ossia analisti tecnici) della WWE. Dopo una carriera di alto livello nelle indies con il nome di Sterling James Keenan, Graves è approdato prima in FCW e poi ad NXT, dove ha ottenuto un discreto successo agli albori dello show, con la vittoria dei titoli di coppia insieme all’allora Adrian Neville (ora noto come PAC in AEW ). Sfortunatamente, nel 2014, Corey è stato costretto ad allontanarsi dal ring a causa delle molte commozioni cerebrali subite, ma questo non gli ha impedito di trovare la sua strada nel mondo del wrestling, e infatti è diventato un ottimo commentatore tecnico, arrivando a diventare l’attuale play-by-play commentator degli show della AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

