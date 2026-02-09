Questa sera a Napoli si svolge un evento di wrestling che richiama tanti appassionati. I combattenti, provenienti da diverse parti del mondo, si sfidano sul ring in incontri che promettono spettacolo e adrenalina. La serata attira pubblico di tutte le età, pronto a tifare i propri beniamini e vivere un’esperienza di pura emozione.

un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling arriva a napoli: una serata dedicata all’arte del ring, con protagonisti internazionali, sfide di alto livello e titoli in palio. l’evento si svolge sabato 21 febbraio alle 17:30 presso il palawojtyla di san sebastiano al vesuvio, offrendo ingresso gratuito fino a esaurimento posti. il programma combina match di grande richiamo e incontri di nuovissimo livello, con una cornice di spettacolo che mette al centro il talento dei partecipanti e la storia del wrestling europeo e internazionale. nel main event si fronteggiano Kobe Nitro, campione mondiale della waw, e Fabio Ferrari, figura di riferimento della scena europea. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Wrestling a Napoli: i miti tornano in veste di gladiatori

Approfondimenti su Wrestling Napoli

Sabato 21 febbraio, il palazzetto dello sport di Giugliano si riempirà di energia e adrenalina.

Il 21 febbraio Giugliano si trasforma nella capitale del wrestling.

Ultime notizie su Wrestling Napoli

Giugliano in Campania, tornano i Miti del Wrestling: il 21 febbraio in scena Il ritorno dei gladiatoriTra questi spicca il titolo mondiale della WAW, la federazione inglese di proprietà della famiglia della superstar WWE e AEW Pagine: direttamente dal Regno Unito sbarcherà a Giugliano Kobe Nitro, che ... erreemmenews.it

Giugliano, I Miti del Wrestling il 21 febbraio al palazzetto dello sport: in palio il titolo mondiale WAWTorna il wrestling a Napoli: sabato 21 febbraio alle 17.30 nel palazzetto dello sport di via Campopannone a Giugliano si terrà lo spettacolo ... msn.com

