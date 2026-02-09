WinForLife vinti 3mila euro al mese per 20 anni

Questa mattina è stato assegnato il vitalizio numero 479 del WinForLife, con un premio di 3mila euro al mese per i prossimi 20 anni. La giocata è stata fatta da un fortunato vincitore che ora può già pianificare il suo futuro. Nello stesso momento, due persone hanno vinto 11mila euro ciascuna con il SuperEnalotto online, portando il jackpot a 118,5 milioni di euro. La corsa ai soldi continua, con tanti scommettitori in attesa di una nuova fortuna.

Assegnato il vitalizio numero 479 del Gioco della Rendita. Due vincite da 11mila euro con il SuperEnalotto online: il jackpot arriva a 118,5 milioni. È stato assegnato il vitalizio numero 479 del Gioco della Rendita nel concorso numero 624 delle ore 18 di venerdì 6 febbraio. La schedina vincente del WinforLife Classico è stata realizzata a Chieti (presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Corso Marrucino, 16). La combinazione vincente della giocata da 2 euro è stata: 4 – 5 – 6 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20. Numerone: 10. La fortuna non si è fermata solo a Chieti perché anche il SuperEnalotto ha regalato due vincite da 11.

