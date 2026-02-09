Domenica 15 febbraio, alle 10 del mattino, i partecipanti si ritroveranno nel Bosco di Mesola per un’escursione tra natura e sapori. L’appuntamento è alle 9.45 per prepararsi, poi si partirà per un’esperienza di trekking guidato tra gli alberi, con una degustazione di vini lungo il percorso. Un modo per scoprire il bosco e assaporare i vini locali, immersi in un paesaggio naturale di grande valore.

Wine Trekking – Bosco di Mesola Domenica 15 febbraioOre 10.00 (incontro ore 09.45)Un’esperienza che unisce trekking nella natura e degustazione guidata, nel suggestivo scenario del Bosco di Mesola, area di grande valore naturalistico della Murgia.Il percorso attraversa un ambiente ricco di biodiversità, caratterizzato dalla presenza di roverella, fragno, leccio, fustaie di Pino d’Aleppo e numerosi arbusti della macchia mediterranea come lentisco, ginestra, cisto marittimo, quercia spinosa, corbezzolo, mirto, biancospino e pruno spinoso.Lungo il cammino si susseguono tutti gli scenari tipici del paesaggio murgiano: creste rocciose, cavità carsiche, lame, dolci pendii, campi di grano e pascoli.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bosco Mesola

Domenica 21 dicembre, la Puglia Trekking propone un'escursione nel Bosco delle Pianelle, un'area naturale ricca di querce, ciclamini e gallerie di carpini.

Ultime notizie su Bosco Mesola

